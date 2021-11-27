«Урал» на своем поле сыграл вничью с «Сочи»

Футболисты «Урала» не смогли переиграть «Сочи» в домашнем матче 16-го тура чемпионата России.
В составе екатеринбургского клуба голом отметился Рафал Августиняк (34-я минута). У сочинской команды точным ударом отличился Кристиан Нобоа (68).
Отметим, что на 74-й минуте защитник «Сочи» Матео Барач получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
После этой игры «Урал» набрал 13 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи», имея в активе 28 очков, занимает третью строчку.
В следующем туре «Сочи» дома сыграет против «Краснодара», а «Урал» в гостях встретится с «Локомотивом».
источник: «Советский спорт»