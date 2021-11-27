«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» и догнал команды в зоне Лиги чемпионов

В матче 13-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» на своем поле переиграл «Ньюкасл» со счетом 2:0 и догнал первую четверку в турнирной таблице АПЛ.
На 56-й минуте счет открыл Букайо Сака, а спустя десять минут Габриэль Мартинелли установил окончательный результат.
Таким образом, «канониры» набрали 23 очка и догнали идущий четвертым «Вест Хэм», однако «молотобойцы» свой матч в этом туре еще не играли. «Сороки» с шестью очками продолжают замыкать турнирную таблицу чемпионата Англии, оставаясь единственной командой без побед в текущем сезоне.
АПЛ
13-й тур
«Арсенал» (Лондон) - «Ньюкасл» - 2:0 (0:0)
Голы: Сака, 56; Мартинелли, 66.
источник: «Советский спорт»