Белорусский нападающий ЦСКА Шкурин уклоняется от службы в армии на родине

Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин получил повестку для прохождения службы в армии у себя на родине.

«Главное, когда я играл в сборной, мне не пришлось идти в армию, пока я был в национальной команде. Я потерял эту привилегию, но не только ее. С тех пор я не был в Белоруссии, не езжу домой. Прислали повестку и даже пришли домой. Я не противник военной службы, но не в нынешней ситуации в стране. Конечно, не сейчас.

Я знаю, что против меня могут возбудить уголовное дело. Не могу сказать, выдадут ли меня российские власти после возвращения в Москву. Может быть что угодно. Я в аренде в киевском «Динамо» до июня 2022 года», - приводит слова форварда rp.pl.

Напомним, в прошлом сезоне Шкурин провел 14 матчей в составе армейцев во всех клубных турнирах, в которых забил три мяча.