В «Вероне» опровергли слухи об интересе к Миранчуку

Руководство итальянской «Вероны» опровергло информацию СМИ о возможном переходе в команду российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Интерес «Вероны» к Миранчуку? Это фейк», - приводит «Спорт-Экспресс» слова спортивного директора «Вероны» Тони Д'Амико.
Напомним, в текущем сезоне россиянин провел всего восемь матчей во всех клубных турнирах, в которых сделал одну результативную передачу. Ранее футболист выражал недовольство своим положением в команде, поскольку получает мало игровой практики.
источник: «Спорт-Экспресс»