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Дубль Жоты помог «Ливерпулю» разгромить «Саутгемптон»

Мерсисайдцы продолжают погоню за «Манчестер Сити»
Дубль Жоты помог «Ливерпулю» разгромить «Саутгемптон»
27 ноября 2021 19:50
автор: Александр Шульгин
автор фото: Твиттер ФК "Ливерпуль"

В матче 13-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома разгромил «Саутгемптон» со счетом 4:0.

В составе хозяев дублем отметился португальский нападающий Диогу Жота. Еще по одному мячу забили Тьяго Алькантара и Вирджил Ван Дейк.

Таким образом, «красные» набрали 28 очков и временно вышел на второе место, обойдя лондонский «Челси». Лидирует «Манчестер Сити» с 29 очками.

АПЛ
13-й тур
«Ливерпуль» – «Саутгемптон» – 4:0 (3:0)
Голы: Жота, 2. Жота, 32. Алькантара, 37. ван Дейк, 52.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 67), Тиаго Алькантара (Окслейд-Чемберлен, 59), Фабиньо, Салах, Мане, Диогу Жота (Минамино, 81).
«Саутгемптон»: Маккарти, Ливраменто, Беднарек (Редмонд, 46), Войнович, Салису, Перро, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Адамс (Телла, 46), Броя.
Предупреждение: Беднарек (11).

источник: «Советский спорт»
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