Лучано Спаллетти: В России есть серьезные клубы, а есть «Спартак»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался об инциденте с послематчевым рукопожатием с наставником московского «Спартака» по окончании матча Лиги Европы между командами.

«В России есть настоящие люди с серьезным поведением. Есть серьезные клубы, которые знают, как вести себя в европейском футболе, а есть «Спартак», который решил, что может делать то, что ему нравится: они отличаются от других клубов. Тем, кто не приветствует меня должным образом в начале игры, — оскорбления делаются лично, а не в твиттере или во время пресс-конференций», - приводит слова специалиста Sky Sports Italia.

Напомним, красно-белые одержали победу со счетом 2:1 и обошли итальянцев в турнирной таблице группы С.

После игры Витория протянул руку Спаллетти, однако тот отмахнулся и поспешил в подтрибунное помещение. Позже Лучано сказал, что его поведение было ответом на действия португальца, который не поприветствовал его перед встречей. Витория ответил, что подходил к скамейке «Наполи», однако Спаллетти там не обнаружил.