«Химки» и «Краснодар» сыграли вничью, забив шесть мячей на двоих

В матче 16-го тура РПЛ «Химки» на своем поле сыграли вничью с «Краснодаром».

Матч закончился со счетом 3:3. В составе хозяев отличились Эльмир Набиуллин, Денис Глушаков и Александр Долгов. Гости ответили голами Виктора Классона, Реми Кабелла и Владимира Ильина. Кроме того, на 36-й минуте матча капитан гостей Гжегож Крыховяк не реализовал пенальти.

Таким образом, химчане набрали 14 очков и покинули зону вылета, сравнявшись с идущим 13-м «Нижним Новгородом». «Быки» с 25 очками делят четвертую позицию с московским «Локомотивом».

РПЛ

15-й тур

«Химки» (Московская область) - «Краснодар» - 3:3 (0:1)

Голы: Набиуллин, 54; Глушаков, 57; Долгов, 71 - Классон, 6; Кабелла, 67; Ильин, 80.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий (К), Набиуллин, Филин (Долгов, 65), Стаинович (Данилкин, 46), Кухарчук (Давидян, 82), Мирзов, Трошечкин, Боженов (Глушаков, 46), Адеми.

«Краснодар»: Сафонов, Вильена (Чернов, 66), Сорокин, Кайо, Петров (Спайич, 72), Крыховяк (К), Черников, Классон, Камбелла, Ионов (Кривцов, 66), Кордоба (Ильин, 31).

Судья: Павел Шадыханов.

Предупреждения: Филин, 59 - Черников, 90.