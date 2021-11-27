Ковач сравнил значимость Головина для «Монако» с Месси для «Барселоны»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач оценил значимость для команды российского полузащитника Александра Головина.

«Головин - важный игрок для «Монако». У нас много важных игроков. В каждой команде есть лидеры, и Головин важен для «Монако».

«Барса» с Месси отличается от «Барсы» без Месси. Это не та команда. Клуб тот же, состав тот же, но отличного игрока нет», - приводит слова Ковача RMC Sport.

Напомним, в текущем сезоне россиянин провел 17 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

После 14 матчей «Монако» с 19 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции.