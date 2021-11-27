«Ювентус» проиграл «Аталанте», Миранчук остался на скамейке запасных

В матче 14-го тура итальянской Серии А «Ювентус» дома проиграл «Аталанте» со счетом 0:1.
Единственный мяч на 28-й минуте забил колумбийский нападающий гостей Дуван Сапата.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук весь матч просидел на скамейке запасных.
Команда Джан Пьеро Гасперини набрала 28 очков и на данный момент делит третью строчку с миланским «Интером». «Старая синьора» с 21 очком осталась восьмой.
Серия А
14-й тур
«Ювентус» (Турин) - «Аталанта» (Бергамо) - 0:1 (0:1)
Гол: Сапата, 28.
источник: «Советский спорт»