«Бавария» вырвала победу в матче с «Арминией» благодаря голу Сане

Футболисты «Баварии» со счетом 1:0 одержали победу над «Арминией» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Германии.
Единственный гол в этой встрече на 71-й минуте встречи забил Лерой Сане.
После этой встречи «Бавария» набрала 31 очко и расположилась на первой строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Арминия» с девятью очками занимает 17-е место.
В следующем туре мюнхенская команды 4 декабря сыграет против дортмундской «Боруссии», а клуб из Билефельда в тот же день на своем поле встретится с «Кельном».
Чемпионат Германии
Бундеслига
13-й тур
«Бавария» - «Армини» - 1:0 (0:0)
Гол: Сане, 71.
источник: «Советский спорт»