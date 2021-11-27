«Бавария» вырвала победу в матче с «Арминией» благодаря голу Сане

Футболисты «Баварии» со счетом 1:0 одержали победу над «Арминией» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Германии.

Единственный гол в этой встрече на 71-й минуте встречи забил Лерой Сане.

После этой встречи «Бавария» набрала 31 очко и расположилась на первой строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Арминия» с девятью очками занимает 17-е место.

В следующем туре мюнхенская команды 4 декабря сыграет против дортмундской «Боруссии», а клуб из Билефельда в тот же день на своем поле встретится с «Кельном».

Чемпионат Германии

Бундеслига

13-й тур

«Бавария» - «Армини» - 1:0 (0:0)

Гол: Сане, 71.