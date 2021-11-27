«Он был в отпуске»: Глушаков рассказал, как в «Химках» отнеслись к возвращению Черевченко

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал, как в команде отнеслись к возвращению на должность главного тренера Игоря Черевченко спустя месяц после его увольнения.

«Нормально восприняли ситуацию, это жизнь. Он был в отпуске», - приводит слова футболиста ТАСС.

Напомним, Черевченко покинул клуб 25 октября из-за неудовлетворительных результатов, однако неделю назад стороны объявили о возобновлении сотрудничества.

В рамках 16-го тура РПЛ 27 ноября «Химки» на своем поле сыграли вничью с «Краснодаром» (3:3). После этой игры подопечные Черевченко с 14 очками поднялись на 14-е место, покинув зону вылета.