«Белененсеш» выставил девять футболистов против «Бенфики» из-за коронавируса

Португальский «Белененсеш» смог выставить лишь девять футболистов в стартовом составе на домашний матч 12-го тура чемпионата Португалии против «Бенфики».

Такая ситуация обусловлена вспышкой коронавирусной инфекции в команде. Стоит отметить выход на поле сразу двух голкиперов, один из которых будет выполнять роль полевого игрока.

XI #BFSAD: Álvaro Ramalho; João Monteiro, Calila, Henrique Pires, Trova Boni, André Lopes, Kau, Rafa Santos, António Montez.



El B SAD se presenta con 9 jugadores, de los cuales 2 son porteros. — Fútbol Portugal © 🇵🇹 (@FutbolPortugal) November 27, 2021

Сейчас в матче идет первый тайм, счет 2:0 в пользу гостей. Уже на первой минуте португальский защитник хозяев Эдуарду Кау отправил мяч в собственные ворота, а спустя 13 минут Харис Сеферович удвоил преимущество гостей.

Выпустить кого-либо на замену «Белененсеш» также не имеет возможности.

После 11 туров хозяева с восемью очками занимают 16-е место в турнирной таблице. У «Бенфики» 31 очко, команда лидирует в чемпионате.