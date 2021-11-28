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«Интер» обыграл «Венецию» в чемпионате Италии

Команда Симоне Индзаги продолжает погоню за лидерами
28 ноября 2021 00:38
автор: Александр Шульгин

В матче 14-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на выезде с минимальным преимуществом переиграл «Венецию».

Встреча закончилась со счетом 2:0. На 34-й минуте первый мяч забил турецкий полузащитник гостей Хакан Чалханоглу, а в добавленное время Лаутаро Мартинес с пенальти установил окончательный результат.

После этой победы подопечные Симоне Индзаги набрали 31 очко и почти догнали лидирующий дуэт «Наполи» и «Милана», отставая на одно очко, однако неаполитанцы и «россонери» свои матчи в этом туре еще не играли.

«Венеция» с 15 очками осталась на 15-м месте.

Серия А
14-й тур
«Венеция» - «Интер» (Милан) - 0:2 (0:1)
Голы: Чалханоглу, 34; Мартинес, 90 (с пенальти).

источник: «Советский спорт»
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