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«Барселона» на последних минутах вырвала победу у «Вильярреала»

Каталонцы одержали вторую победу в чемпионате Испании под руководством Хави
«Барселона» на последних минутах вырвала победу у «Вильярреала»
28 ноября 2021 00:57
автор: Александр Шульгин
автор фото: Твиттер ФК "Барселона"

В матче 15-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» на выезде обыграла «Вильярреал».

Встреча закончилась со счетом 3:1. Гости смогли забить первыми на 48-й минуте усилиями Френки де Йонга, однако на 76-й минуте Самуэль Чуквезе смог отыграть этот мяч. За две минуты до конца основного времени матча Мемфис Депай снова вывел «сине-гранатовых» вперед, а в добавленное арбитром время Фелипе Коутинью с пенальти поставил точку в этом матче.

Подопечные Хави набрали 23 очка и вплотную приблизились к лидирующей шестерке. «Вильярреал» с 16 очками остался на 13-м месте.

Ла Лига
15-й тур
«Вильярреал» - «Барселона» - 1:3 (0:0)
Голы: Чуквезе, 76 - де Йонг, 48; Депай, 88; Коутинью, 90 (с пенальти).

источник: «Советский спорт»
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