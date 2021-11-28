«Барселона» на последних минутах вырвала победу у «Вильярреала»

В матче 15-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» на выезде обыграла «Вильярреал».

Встреча закончилась со счетом 3:1. Гости смогли забить первыми на 48-й минуте усилиями Френки де Йонга, однако на 76-й минуте Самуэль Чуквезе смог отыграть этот мяч. За две минуты до конца основного времени матча Мемфис Депай снова вывел «сине-гранатовых» вперед, а в добавленное арбитром время Фелипе Коутинью с пенальти поставил точку в этом матче.

Подопечные Хави набрали 23 очка и вплотную приблизились к лидирующей шестерке. «Вильярреал» с 16 очками остался на 13-м месте.

Ла Лига

15-й тур

«Вильярреал» - «Барселона» - 1:3 (0:0)

Голы: Чуквезе, 76 - де Йонг, 48; Депай, 88; Коутинью, 90 (с пенальти).