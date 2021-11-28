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«Палмейрас» во второй раз кряду стал обладателем Кубка Либертадорес

В финальной встрече турнира команда из Сан-Паулу оказалась сильнее «Фламенго» со счетом 2:1.
«Палмейрас» во второй раз кряду стал обладателем Кубка Либертадорес
28 ноября 2021 08:14
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Палмейрас»

Футболисты «Палмейраса» в дополнительное время обыграли «Фламенго» (2:1) в финальном матче Кубка Либертадорес, который прошел в Монтевидео (Уругвай).

Первый гол в прошедшей встречи был забит на пятой минуте усилиями полузащитника «Палмейраса» Рафаэля Вейги. На 72-й минуте форвард соперников Габриэль Барбоза сравнял счет, точно откликнувшись на передачу Джорджиана де Арраскаэты. Победный гол состоялся в овертайме – ее автором стал нападающий Дейверсон (111).

Таким образом, «Палмейрас», в составе которого выступает бывший игрок «Спартака» Луис Адриано, добился своей третьей победы на Кубке Либертадорес. В прошлом году команда из Сан-Паулу также стала обладателем данного трофея.

источник: «Советский спорт»
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