Хави прокомментировал победу «Барселоны» над «Вильярреалом»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Испании, в котором его команда на выезде обыграла «Вильярреал» (3:1).

Отметим, что эта победа стала второй для испанского специалиста после того, как он возглавил сине-гранатовых. Ранее в чемпионате каталонцы минимально победили «Эспаньол» (1:0).

– Нам противостояла отличная команда. Матч вышел сложным – нам не удалось доминировать в нем так, как мы хотели. Однако нам повезло с забитыми мячами Депая и де Йонга. Учитывая нынешнюю ситуацию, для «Барселоны» эта победа, как святая вода. При этом отмечу, что соперник не заслуживал поражения по итогам встречи, – цитирует Хави Movistar.

Добавим, что «Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 23 очка. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет три очка.

4 декабря каталонцы сыграют дома против «Бетиса».