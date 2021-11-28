Махачев проведет поединок с американцем Дариушем в феврале 2022 года на турнире UFC

Стало известно, когда состоится следующий поединок российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева.

Согласно информации ESPN, 26 февраля 2022 года 30-летний спортсмен должен подраться с представителем США Бенеилом Дариушем в рамках одного из турниров UFC. Отмечается, что оба бойца уже дали согласие на данный поединок. Место проведения боя пока неизвестно.

Добавим, что в данный момент Махачев занимает четвертое место в рейтинге промоушена в категории легкого веса. На его счету 22 проведенных поединка в ММА, в которых он одержал 21 победу и потерпел одно поражение.

Что касается Дариуша, то 32-летний спортсмен располагается на третьей строчке. В своей карьере он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. Один из его поединков завершился вничью.