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Баринов вошел в шорт-лист игроков, которые могут пополнить состав «Манчестер Юнайтед» при Рангнике

Немецкий специалист близок к тому, чтобы возглавить «красных дьяволов» до конца текущего сезона.
28 ноября 2021 12:54
автор: Владислав Корегин

Опорный полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Согласно информации talkSPORT, руководство «манкунианцев» может рассмотреть вариант с подписанием 25-летнего хавбека в случае, если команду в скором времени возглавит Ральф Рангник. В данный момент немец занимает пост руководителя по спорту и развитию московского клуба.

Отмечается, что «МЮ» также включил в список своих возможных приобретений таких футболистов, как защитников Лукаса Клостерманна и Норди Мукиеле, выступающих за «Лейпциг», полузащитников Джибриля Соу («Айнтрахт») и Флориана Гриллича («Хоффенхайм»), а также форварда Юссуфа Поульсена («Лейпциг»).

Напомним, Баринов является воспитанником академии «Локомотива». В составе железнодорожников он провел 137 матчей, забил шесть голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

За сборную России полузащитник отыграл 13 встреч. Портал Transermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

источник: talkSPORT
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