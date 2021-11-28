«Нижний Новгород» – «Крылья Советов»: Стартовые составы

«Нижний Новгород» и «Крылья Советов» объявили свои стартовые составы на матч 16-го тура чемпионата России.
Отметим, что игра между командами состоится сегодня, 28 ноября. Начало – в 14:00 мск. Главным арбитром предстоящей встречи был назначен Виталий Мешков (Дмитров).
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Берковский, Сулейманов, Косарев.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Бейл, Зиньковский, Витюгов, Ежов, Сергеев, Сарвели.
На данный момент нижегородский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Самарцы идут восьмыми, имея в своем активе 23 очка.
В матче первого круга подопечные Игоря Осинькина обыграли команду Александра Кержакова в Самаре со счетом 2:0. Дубль оформил форвард Владислав Сарвели.