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«Нижний Новгород» – «Крылья Советов»: Стартовые составы

Игра между российскими клубами пройдет сегодня в 14:00 мск.
28 ноября 2021 13:01
автор: Владислав Корегин

«Нижний Новгород» и «Крылья Советов» объявили свои стартовые составы на матч 16-го тура чемпионата России.

Отметим, что игра между командами состоится сегодня, 28 ноября. Начало – в 14:00 мск. Главным арбитром предстоящей встречи был назначен Виталий Мешков (Дмитров).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Берковский, Сулейманов, Косарев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Бейл, Зиньковский, Витюгов, Ежов, Сергеев, Сарвели.

На данный момент нижегородский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Самарцы идут восьмыми, имея в своем активе 23 очка.

В матче первого круга подопечные Игоря Осинькина обыграли команду Александра Кержакова в Самаре со счетом 2:0. Дубль оформил форвард Владислав Сарвели.

источник: «Советский спорт»
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