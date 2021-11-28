Игорь Дивеев: Я в ЦСКА уже почти три года и ни разу не побеждал «Зенит» – это очень больно для меня

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев оценил шансы своей команды на победу в домашнем матче 16-го тура чемпионата России с «Зенитом».

Отметим, что игра между клубами Москвы и Санкт-Петербурга состоится сегодня, 28 ноября. Начало встречи – в 20:00 мск.

– Я в ЦСКА уже почти три года и ни разу не побеждал их. Ни разу! Для меня это очень больно. Отдам все силы – просто невозможно, чтобы так было и дальше. Они фавориты, три раза подряд были чемпионами, но нужно отнимать у них очки, дарить победу нашим болельщикам, – приводит слова Дивеева клубная пресс-служба красно-синих.

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин принял участие в 13 матчах, отличившись одним забитым мячом. Его команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Петербуржцы с 33 очками идут первыми.

В игре первого круга армейцы уступили сине-бело-голубым на выезде со счетом 0:1. Победный гол забил форвард Сердар Азмун.