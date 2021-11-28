Дебют Рамоса за «ПСЖ» состоится в матче с «Сент-Этьеном» – игрок выйдет в стартовом составе парижан

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опубликовала состав команды на гостевой матч 15-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена», который состоится сегодня, 28 ноября, в 15:00 мск.

Отмечается, что в составе парижан впервые с момента своего перехода в клуб выйдет центральный защитник Серхио Рамос. Ранее 35-летний испанец не выходил на поле из-за различных повреждений.

Таким образом, состав «ПСЖ» на предстоящую встречу выглядит следующим образом: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Бернат, Гейе, Данилу, Месси, Ди Мария, Мбаппе, Неймар.

Напомним, что Рамос пополнил состав «ПСЖ» в июле этого года на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт.