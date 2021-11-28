Ольга Смородская: Не вижу никакого смысла в общении между Карпиным и Черчесовым

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнение, что нынешнему тренерскому штабу сборной России не стоит консультироваться с экс-наставником команды Станиславом Черчесовым в преддверии стыковых матчей ЧМ-2022.

Отметим, что недавно Черчесов, ранее возглавлявший «Легию», заявил, что он готов встретиться с главным тренером российской сборной Валерием Карпиным перед домашней игрой с Польшей, которая состоится 24 марта. В случае победы над поляками Россия на своем поле встретится либо против Швеции, либо против Чехии. Матч пройдет 29 марта.

– Главный тренер принимает все ключевые решения. А такое двоевластие станет только источником дополнительных проблем и напряжения в команде. Никакой пользы здесь не будет. Поэтому как бы хорошо Станислав Саламович не знал сборную Польши, необходимости в их сотрудничестве с Карпиным нет. Не вижу никакого смысла в их общении, – цитирует Смородскую Sport24.

Напомним, что сборная России заняла второе место в турнирной таблице отборочной группы H. Команда отстала от финишировавшей первой Хорватии на одно очко и не смогла напрямую пробиться в финальную часть мирового первенства в Катаре.