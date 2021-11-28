«Рубин» – «Динамо». Тюкавин начнет матч на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Динамо» на матч 16-го тура чемпионата России.
Напомним, что игра между командами состоится сегодня, 28 ноября. Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков, Бакаев, Кварацхелия, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.
Запасные: Медведев, Городовой, Савицкий, Нижегородов, Зуев, Мусаев, Суриков, И.Игнатьев.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Бальбуэна, Варела, Фомин, Моро, Шиманьски, Макаров, Захарян, Грулев.
Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Галкин, Игбун, Гладышев, Тюкавин.
На данный момент подопечные Сандро Шварца располагаются на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Казанцы идут девятыми (22 очка).
В игре первого круга бело-голубые на своем поле обыграли команду Леонида Слуцкого со счетом 2:0. Тогда забитыми мячами отметились Вячеслав Грулев и Даниил Фомин.