«Крылья Советов» в гостях не смогли обыграть «Нижний Новгород»

Матч 16-го тура чемпионата России между «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов» завершился вничью – 0:0.

Отметим, что на протяжении всей встречи гости владели инициативой, превзойдя своего соперника во владении мячом (62 на 38), общему количеству ударов (10-0) и ударам в створ ворот (4-0). Однако подопечным Игоря Осинькина не удалось одержать свою седьмую победу в нынешнем сезоне.

Таким образом, «Крылья Советов» набрали 24 очка и расположились на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» остался 13-м (15 очков).

4 декабря самарцы сыграют дома против ЦСКА, а нижегородский клуб днем позже на своем поле примет «Рубин».

Чемпионат России

16-й тур

«Нижний Новгород» – «Крылья Советов» – 0:0

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Кечкеш, Масоэро, Каккоев, Юлдошев, Берковский (Балай, 77), Калинский, Шарипов (Сапета, 77), Сулейманов (Эннин, 63), Косарев (Горбунов, 56).

«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан, Солдатенков, Бегич, Бейл, Ежов (Липовой, 89), Зиньковский (Пиняев, 77), Витюгов (Цыпченко, 89), Горшков (Якуба, 70), Сергеев, Сарвели (Глушенков, 70).

Предупреждения: Сулейманов (31), Горшков (41), Зиньковский (61), Шарипов (64).