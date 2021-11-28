НСФЛ признана лучшим «медиа-проектом» в студенческом спорте

В пятницу, 26 ноября, в Москве состоялся традиционный Бал «Звезды студенческого спорта», в рамках которого Российский студенческий спортивный союз подвел итоги года. С приветственным словом к участникам мероприятия обратились министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Национальная студенческая футбольная лига стала лауреатом номинации «Студенческие лиги - спорт без границ» в направлении «медиа-проект года». В текущем сезоне активная работа лиги в медиапространстве позволила охватить аудиторию в более чем миллион человек.

Седьмой сезон НСФЛ завершается в Евпатории: в понедельник станут известны итоги соревнований группы «Б» Высшего дивизиона, а затем заключительные матчи проведут сильнейшие команды в группе «А».