Чебан отреагировал на идею о переносе матчей 22-го тура чемпионата РПЛ

Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан заявил, что лига пока не определилась с датами, на которые будут перенесены матчи 22-го тура чемпионата России.

«Мы ждем декабря, когда пройдут последние игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы, чтобы понимать, какие клубы у нас выйдут в весну. Тогда будут приняты решения, исполком РФС их утвердит, и мы поймем, куда и что переносим», - цитирует Чебана ТАСС.

Ранее клубы РПЛ поддержали идею о переносе матчей в интересах сборной России.

Напомним, что команде Валерия Карпина в марте 2022 года предстоит провести стыковые матчи отбора ЧМ-2022. Игра с Польшей пройдет 24-го числа.