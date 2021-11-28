«ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» в первом матче Рамоса

«ПСЖ» в гостевом матче 15-го тура лиги 1 победил «Сент-Этьеном» со счетом 3:1.

На гол полузащитника хозяев поля Денис Буанга (23-я минута) парижане ответили двумя точными ударами защитника Маркиньоса (45+2, 90+1), а также мячом Анхеля Ди Марии (79). При этом тремя голевыми передачами отличился Лионель Месси.

Добавим, что к тому моменту как «ПСЖ» сравнял счет, он играл в большинстве: в составе «Сент-Этьена за фол последней надежды был удален игрок обороны Тимоте Колодзейчак.

Данная игра ознаменовалась дебютом чемпиона мира испанца Серхио Рамоса за «ПСЖ», который не играл с начала сезона из-за травмы. При этом парижане потеряли другого футболиста, на 88-й минуте бразилец Неймар получил тяжелую травму после чего был заменен на Эрик Эбимбе.

Таким образом, лидирующий во Франции «ПСЖ» набрал 40 очков, «Сент-Этьен» остался в зоне вылета на предпоследнем месте с 12 очками.

В следующем туре пройдут матчи «Брест» - «Сент-Этьен», - «ПСЖ» - «Ницца».

Лига 1

15-й тур

«Сент-Этьен» - «ПСЖ» - 1:3 (1:1)

Голы: Буанга, 23 - Маркиньос, 45+2, 90+1, Ди Мария, 79

«Сент-Этьен»: Грин, Сиссоко (Мукуди, 46), Колодзейчак, Наде, Трауко, Масон (Крассо, 87), Будебуз (Гурна-Дуат, 72), Камара (Calodat, 87), Аушиш (Юссуф, 46), Хазри, Буанга.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Бернат, Ди Мария, Гуйе (Паредес, 75), Данилу Перейра, Месси, Неймар (Эбимбе, 88), Мбаппе.

Предупреждения: Сиссоко, 18, Будебуз, 32, Бернат, 33, Камара, 35.

Удаление: Колодзейчак, 45