Чебан высказался о возможном увеличении числа зрителей на матчах РПЛ

Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан рассказал о возможном увеличении числа болельщиков на трибунах во время матчей чемпионата России.

«Наш регламент позволяет опереться на решения, которые есть в регионах. Определяющим как раз-таки является региональное решение. Мы постоянно находимся на связи и в ежедневном режиме мониторим ситуацию. Когда издаются соответствующие акты по регионам, мы это видим. Клубы присылают нам письма, и в соответствии с ними мы действуем», - цитирует Чебана ТАСС.

Ранее в администрации Республики Башкортостана заявили, что заполняемость трибун на матчах РПЛ в Уфе увеличена до 70%.