Рангник может помочь «Манчестер Юнайтед» в подписании контракта с Холандом

«Манчестер Юнайтед» планирует подписать контракт с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

Как сообщает The Mirror, помочь с трансфером 21-летнего норвежца может Ральф Рангник, если станет временным главным тренером «красных дьяволов». Отмечается, что специалист был спортивным директором «Зальцбурга», когда в 2019 году австрийский клуб подписал соглашение с Холандом.

Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к Эрлингу также проявляют «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Добавим, что в текущем сезоне нападающий провел 11 матчей, в которых забил14 голов.