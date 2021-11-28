Рамос назвал Месси лучшим в мире

Дебютант «ПСЖ» испанский защитник Серхио Рамос рассказал о своем мнении об аргентинском нападающем Лионеле Месси.

«Для меня он всегда был одним из лучших в мире, если не лучшим, и то, что он сейчас в нашей команде, я думаю, делает ее намного сильнее», - приводит El Mundo Deprtivo слова Рамоса сказанные в эфире видеосервиса Amazon Prime .

Напомним, Рамос большую часть своей карьеры провел в мадридском «Реале», а Месси - в «Барселоне.

В первом матче Рамоса за «ПСЖ», его команда обыграла «Сент-Этьен» (1:3), а Месси отличился тремя голевыми передачами.