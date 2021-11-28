Агент Баринова ничего не знает об интересе «Манчестер Юнайтед»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о возможном переходе своего клиента в английский «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что ранее британские СМИ не исключали, что хавбек пополнит состав «красных дьяволов», если их возглавит директор «железнодорожников» по спорту и развития Ральф Рангник.

«К нам никто из «Манчестер Юнайтед» не обращался. Не хочу комментировать слухи. Сейчас идут важные игры, концовка сезона», - приводит слова Банатина Sport24.ru.

Добавим, что Баринов сыграл за «Локомотив» в 18 матчах во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями.