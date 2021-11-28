IFFHS назвала Левандовски лучшим игроком года, Роналду - на седьмом месте

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала свой список лучших игроков 2021 года.
Как сообщает официальный сайт IFFHS, первое место по итогам голосования занял нападающий сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски. У форварда 150 очков.
На второй строчке расположился аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, набрав 105 очков. Третье место занял итальянский хавбек «Челси» Жоржиньо (40). Криштиану Роналду занял лишь седьмую строчку. У нападающего «Манчестер Юнайтед» 15 баллов.
В текущем сезоне Левандовски провел 20 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал две голевые передачи.
источник: IFFHS