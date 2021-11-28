Мозес и Бакаев не примут участия в гостевом матче «Спартака» с «Уфой»

В московском «Спартаке» рассказали о кадровых потерях перед матче 16-го тура чемпионата России с «Уфой».

Как сообщает пресс-служба красно-белых, в игре из-за повреждений не примут участия полузащитники Михаил Игнатов, Виктор Мозес и Зелимхан Бакаев.

Отмечается, что опорный хавбек Йоррит Хендрикс восстановился от травмы и полетит с основным составом в Уфу.

Добавим, что «Спартак» занимает десятое место в таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Уфа» располагается на 12-й строчке. У башкирской команды 15 очков.