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«Динамо» одержало волевую победу над «Рубином»

Матч 16-го тура РПЛ прошел в Казани.
«Динамо» одержало волевую победу над «Рубином»
28 ноября 2021 18:24
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Динамо" (Москва)

«Динамо» в гостевом матче 16-го тура российской премьер-лиги победило «Рубин» со счетом 3:2

В составе казанской команды отличились Солтмурад Бакаев (30-я минута) и Андерс Дрейер с пенальти (49), у бело-голубых забивали Денис Макаров (18), Фабиан Бальбуэна (68) и Себастьян Шимански (85). «Динамо» также имело возможность забить с одиннадцатиметровой отметки, но Николо Мора не попал в створ ворот (66).

Таким образом, команда Сандро Шварца набрала 32 очка и продолжает идти второй в турнирной таблице РПЛ, подопечные Леонида Слуцкого, остались с 22 очками на девятом месте.

5 декабря «Динамо» примет «Уфу», а «Рубин» сыграет в гостях против «Нижнего Новгорода».

РПЛ

16-й тур

«Рубин» (Казань) - «Динамо» (Москва) - 2:2 (1:1)

Голы: Бакаев, 30, Дрейер, 49 (пен.) - Макаров, 18, Бальбуэна, 68, Шимански, 85.

Нереализованный пенальти: Моро, 66

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Бакаев (Игнатьев, 82), Кварацхелия (Мусаев, 73), Дрейер, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Костюков (Зуев, 46), Онугха.

«Динамо»: Шунин, Варела, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин (Тюкавин, 60), Моро, Шиманьски, Грулев, Макаров (Евгеньев, 90), Захарян.

Предупреждения: Грулев, 43, Варела, 48, Онугха, 59, Зотов, 65, Скопинцев, 78, Мусаев, 88

источник: «Советский спорт»
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