Два гола Варди принесли «Лестеру» победу над «Уотфордом»

«Лестер» в домашнем матче 13-го тура английской премьер-лиги обыграл «Уотфорд» со счетом 4:2.

В составе победителей дубль оформил форвард Джейми Варди (34-я и 42-я минуты). По голу забили Джеймс Мэддисон (16) и Адемола Лукман (68). «Уотфорд» ответил мячами Джошуа Кинга (30, с пенальти) и Эммануэля Денниса (61).

Таким образом, «Лестер» набрал 18 очков и поднялся на девятое место. «Уотфорд» остался на 16-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 13 очков.

В следующем туре «Лестер» сыграет в гостях с «Саутгемптоном». «Уотфорд» примет дома «Челси».

АПЛ

13-й тур

«Лестер Сити» (Лестер) - «Уотфорд» (Уотфорд) - 4:2 (3:1)

Голы: