«Милан» потерпел второе поражение в серии А, проиграв на своем поле «Соссуоло»

«Милан» в домашнем матче 14-го тура серии А проиграл «Сассуоло» со счетом 1:3.
У россонери забил защитник Алессио Романьоли (21-я минута), который в конце игры получил прямую красную карточку (77).
У победителей отличились Джанлука Скамакка (24) и Доменико Берарди (66), также один мяч был забит после углового, в результате которого Симон Кьер поразил ворота своей команды (33).
Таким образом, «Милан» потерпел второе поражение в чемпионате Италии и упустил возможность выйти в лидеры, оставшись с 32 очками (2-е место), «Сассуоло» поднялся на 12-е место, набрав 18 очков.
В следующем туре пройдут матчи «Дженоа» - «Милан» и «Сассуоло» - «Наполи».
Серия А
14-й тур
«Милан» (Милан) - «Сассуоло» (Сассуоло) - 1:3 (1:2)
Голы: Романьоли, 21 - Скамакка, 24, Кьер, 33 (автогол), Берарди, 66
Удаление: Романьоли, 77