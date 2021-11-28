«Милан» потерпел второе поражение в серии А, проиграв на своем поле «Соссуоло»

«Милан» в домашнем матче 14-го тура серии А проиграл «Сассуоло» со счетом 1:3.

У россонери забил защитник Алессио Романьоли (21-я минута), который в конце игры получил прямую красную карточку (77).

У победителей отличились Джанлука Скамакка (24) и Доменико Берарди (66), также один мяч был забит после углового, в результате которого Симон Кьер поразил ворота своей команды (33).

Таким образом, «Милан» потерпел второе поражение в чемпионате Италии и упустил возможность выйти в лидеры, оставшись с 32 очками (2-е место), «Сассуоло» поднялся на 12-е место, набрав 18 очков.

В следующем туре пройдут матчи «Дженоа» - «Милан» и «Сассуоло» - «Наполи».

Серия А

14-й тур

«Милан» (Милан) - «Сассуоло» (Сассуоло) - 1:3 (1:2)

Голы: Романьоли, 21 - Скамакка, 24, Кьер, 33 (автогол), Берарди, 66

Удаление: Романьоли, 77