«Монако» упустил домашнюю победу над «Страсбуром» в 15-м туре чемпионата Франции

«Монако» в домашнем матче 15-го тура лиги 1 сыграл вничью со «Страсбуром» со счетом 1:1.

У монегасков пенальти в компенсированное к первому тайму время реализовал Виссам Бен-Йеддер, а у гостей на 48-й минуте также с одиннадцатиметровой отметки забил Людовик Ажорк.

Полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле полный матч и принял участие в атаке, в результате которой его команда получила право пробить пенальти.

Таким образом, обе команды набрали по 20 очков, за счет лучшей разницы мячей «Страсбур» находится выше в турнирной таблице на седьмом месте.

В следующем туре состоятся матчи «Страсбур» - «Бордо» и «Анже» - «Монако»

Лига 1

15-й тур

«Монако» (Монако) - «Страсбур» (Страсбур) - 1:1 (1:0)

Голы: Бен-Йеддер, 45+1 (пен.) - Ажорк, 48 (пен.)