«Манчестер Сити» обыграл на своем поле «Вест Хэм» благодаря голам Гюндогана и Фернандиньо

«Манчестер Сити» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Англии победил «Вест Хэм» со счетом 2:1.
Автором первого гола хозяев стал Илкай Гюндоган. Немецкий полузащитник отличился на 33-й минуте. Второй гол забил Фернандиньо (90). «Вест Хэм» ответил точным ударом Мануэля Лансини (90+4).
Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы, набрала 29 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице. «Вест Хэм» располагается на четвертой строчке. У лондонского клуба 23 очка.
1 декабря «Манчестер Сити» проведет гостевую встречу с «Астон Виллой», а «Вест Хэм» примет «Брайтон»
АПЛ
13-й тур
«Манчестер Сити» (Манчестер) - «Вест Хэм» (Лондон) - 2:1 (1:0)
Голы: Гюндоган, 33; Фернандиньо, 90 - Лансини, 90+4
источник: «Советский спорт»