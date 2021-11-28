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Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с ЦСКА

Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 20:00.
28 ноября 2021 19:09
автор: Александр Поволоцкий

ЦСКА и «Зенит» объявили свои стартовые составы на матч 16-го тура чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Набабкин, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Дзагоев, Эджуке, Заболотный.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Ракицкий, Чистяков, Караваев, Барриос, Кузяев, Малком, Клаудиньо, Азмун.

Отметим, что форвард петербургского клуба Артем Дзюба начнет игру на скамейке запасных.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. ЦСКА идет шестым, имея в своем активе 24 очка.

источник: РПЛ
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