Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с ЦСКА

ЦСКА и «Зенит» объявили свои стартовые составы на матч 16-го тура чемпионата России.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Набабкин, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Дзагоев, Эджуке, Заболотный.
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Ракицкий, Чистяков, Караваев, Барриос, Кузяев, Малком, Клаудиньо, Азмун.
Отметим, что форвард петербургского клуба Артем Дзюба начнет игру на скамейке запасных.
На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. ЦСКА идет шестым, имея в своем активе 24 очка.
источник: РПЛ