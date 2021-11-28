Слуцкий прокомментировал травму Костюкова в матче с «Динамо», игрок госпитализирован

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на травму полузащитника команды Михаила Костюкова.

Отметим, что в конце первого тайма матча 16-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3) 30-летний футболист совершил подкат и повредил ногу. В перерыве игры Костюкова заменили, он был госпитализрован.

«Точно перелом. Вопрос, поврежден ли синдесмоз. От этого зависят сроки восстановления. Снимок уже есть, наши доктора сейчас смотрят, принимаем решение, где будет произведена операция», - цитирует наставника официальный сайт «Рубина».

Добавим, что подопечные Леонида Слуцкого, остались с 22 очками на девятом месте. 5 декабря «Рубин» сыграет в гостях против «Нижнего Новгорода».