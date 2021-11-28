Шварц выразил соболезнования родным и близким Родионова

Главный тренер футбольного «Динамо» Сандро Шварц начал пресс-конференцию после матча с «Рубином» (3:2) со слов об умершем хоккеисте молодежного состава хоккейного клуба бело-голубых Валентина Родионова.

«В первую очередь хотелось бы выразить соболезнования родным и близким хоккеиста молодежного «Динамо» Валентина Родионова. Также хотел бы пожелать скорейшего выздоровления Михаилу Костюкову, получившему сегодня травму», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба ФК «Динамо».

Напомним, что 21 ноября в матче между «Динамо» и ЦСКА Родионов получил черепно-мозговую травму. Вернувшись на скамейку запасных бело-голубых, он потерял сознание. После чего хоккеисту оказали первую помощь и затем доставили в клинику, где его экстренно прооперировали. 23 ноября врачи вынуждены были перевести Родионова в медикаментозную кому.

Что касается полузащитника Костюкова, в конце первого тайма матча 16-го тура РПЛ с «Динамо» 30-летний футболист «Рубина» совершил подкат и повредил ногу. В перерыве игры Костюкова заменили, он был госпитализирован.