«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в Лондоне

В матче 13-го тура английской премьер-лиги лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» - 1:1.
У манкунианцев гол забил Джейдон Санчо (50-я минута). В составе хозяев отличился Жоржиньо. Итальянец реализовал пенальти на 69-й минуте.
Таким образом, подопечные Томаса Тухеля набрали 30 очков и остались во главе турнирной таблицы АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 18 очками поднялся на восьмую строчку.
1 декабря «Челси» сыграет на выезде с «Уотфордом». «МЮ» днем позже примет «Арсенал».
АПЛ
13-й тур
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» - 1:1 (0:0)
Голы: Жоржиньо, 69 (пен.) - Санчо, 50.
источник: «Советский спорт»