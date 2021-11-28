«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в Лондоне

Крикнем ли в марте знаменитую фразу Евсеева? Как в Европе играют стыковые матчи

На этой неделе сборная России узнала соперников по стыковым матчам за путевку на чемпионат мира в Катаре. А «Плеймейкер» собрал полную статистику подобных игр перед ЧМ и Евро.