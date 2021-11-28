«Зенит» благодаря голам Клаудиньо и Мостового победил ЦСКА

«Зенит» в гостевом матче 16-го тура российской премьер-лиги победил ЦСКА со счетом 2:0.

В составе сине-бело-голубых на 34-й минуте забил бразильский полузащитник Клаудиньо, а уже в компенсированное ко второму тайму время второй мяч в ворота армейцев отправил Андрей Мостовой.

Таким образом, «Зенит» набрал 36 очков и закрепился на первом месте РПЛ, ЦСКА остался с 24 очками на шестом строчке турнирной таблицы.

3 декабря «Зенит» примет на своем поле «Ростов», а ЦСКА на следующий день сыграет в гостях против «Крыльев Советов».

РПЛ

16-й тур

ЦСКА (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:1)

Голы: Клаудиньо, 34, Мостовой, 90+4

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Бийол, Обляков, Дзагоев (Ахметов, 65), Зайнутдинов, Мухин (Бистрович, 83), Заболотный, Эджуке (Чалов, 66).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос (Оздоев, 89), Кузяев (Круговой, 67), Барриос, Азмун (Дзюба, 67), Малком (Мостовой, 88), Клаудиньо (Ерохин, 74).

Предупреждения: Зайнутдинов, 20, Азмун, 63.