«Атлетико» разгромил «Кадис» в гостях

Атлетико» в гостевом матче 15-го тура испанской примеры победил «Кадис» со счетом 4:1.
В составе «матрасников» отличились Тома Лемар (57-я минута), Антуан Гризманн (70), Анхель Корреа (76) и Матеус Кунья (87). У хозяев поля забил Энтони Лосано (86).
Таким образом, «Атлетико» набрал 29 очков и поднялся на второе место турнирной таблицы, «Кадис» остался с 12 очками на 17-й строчке.
В следующем туре пройдут матчи «Атлетико» - «Мальорка» и «Эльче» - «Кадис».
Примера
15-й тур
«Кадис» (Кадис) - «Атлетико» (Мадрид) - 1:4 (0:0)
Голы: Лосано, 86 - Лемар, 57, Гризманн, 70, Корреа, 76, Кунья, 87
источник: «Советский спорт»