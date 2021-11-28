Семак считает, что «Зенит» обыграл ЦСКА благодаря лучшей реализации моментов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, за счет чего его команда победила ЦСКА (1:0) в 16-м туре российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сложный, тяжелый матч. Моментов было немного. Мы смогли использовать свои и одержать тяжелую победу. Сегодня не хватило свежести», - приводит слова Семака ТАСС.

«Зенит» набрал 36 очков и закрепился на первом месте РПЛ (у идущего вторым «Динамо» - 32), ЦСКА остался с 24 очками на шестом строчке турнирной таблицы.

3 декабря «Зенит» примет на своем поле «Ростов», а ЦСКА на следующий день сыграет в гостях против «Крыльев Советов».