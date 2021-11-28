Майкл Кэррик: Ничьей с «Челси» разочарован, «Манчестер Юнайтед» ехал за победой

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал игру команды в матче 13-го тура АПЛ с «Челси» (1:1).

«Не буду врать, немного разочарован, мы ехали за победой. Не уверен, что нужно было ставить пенальти в наши ворота. В остальном все было достаточно спокойно. Думаю, команда хорошо защищалась, не могу ни в чем упрекнуть своих футболистов», — цитирует наставника BBC.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» с 18 очками поднялся на восьмую строчку. 1 декабря команда примет «Арсенал».