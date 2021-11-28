Алексей Игонин: Не вижу в РПЛ команд, которые могут противостоять «Зениту»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал победу команды над ЦСКА (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

«ЦСКА знает, как играть против «Зенита», но тем не менее победа осталась за командой из Санкт-Петербурга. Конкурентов у сине-бело голубых в борьбе за чемпионство нет. Я не вижу команд, которые могут противостоять «Зениту», — цитирует «Спорт-Экспресс» экс-капитана петербургской команды.

«Зенит» набрал 36 очков и закрепился на первом месте РПЛ. 3 декабря подопечные Сергея Семака примут на своем поле «Ростов».