«Наполи» после поражения от «Спартака» в Лиге Европы разгромил «Лацио» в чемпионате Италии

Футболисты «Наполи» со счетом 4:0 одержали победу над «Лацио» в домашнем матче чемпионата Италии.

В составе неаполитанской команды голами отметились Петр Зелиньски (7-я минута), Дрис Мертенс (10, 29) и Фабиан Руис (85).

После этой встречи «Наполи» набрал 35 очков и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы серии А. «Лацио», имея в активе 21 очко, опустился на восьмое место.

В следующем туре «Наполи» в гостях сыграет против «Сассуоло», а «Лацио» на своем поле встретится с «Удинезе».

Серия А

14-й тур

«Наполи» - «Лацио» - 4:0 (3:0)

Голы: Зелиньски, 7. Мертенс, 10. Мертенс, 29. Руис, 85.

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй (Гулям, 86), Лоботка, Зелиньски (Демме, 73), Фабиан Руис (Малькюи, 86), Мертенс (Элмаз, 64), Инсинье, Лосано (Петанья, 64).

«Лацио»: Рейна, Габаррон (Ладзари, 46), Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Луис Альберто, Катальди (Лейва, 75), Милинкович-Савич (Башич, 61), Педро (Моро, 75), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 55).

Предупреждения: Луис Фелипе (13), Габаррон (36), Катальди (59), Ди Лоренцо (78), Дзакканьи (79), Демме (87).