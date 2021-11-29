ЦСКА выступил с заявлением по поводу ситуации с задержанием болельщиков клуба после игры с «Зенитом»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала заявление по итогам домашнего матча московского клуба против «Зенита» (0:2) в рамках 16-го тура чемпионата России.

Отметим, после игры сотрудники ОМОНа и полиции в массовом порядке обыскивали фанатов армейцев, после чего некоторых из них посадили в автозаки. Отмечается, что задержания происходили, прежде всего, на трибуне С. Обыскам и размещению в автозаки подверглись в том числе и представительницы женского пола.

– Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему. К сожалению, впервые за всю историю «ВЭБ Арены» во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны, – говорится в заявлении столичного клуба.

Добавим, что после 16 сыгранных туров подопечные Алексея Березуцкого занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Зенит» идет первым с 34 очками.

4 декабря московская команда встретится на выезде с «Крыльями Советов», а петербуржцы днем ранее у себя примут «Ростов».