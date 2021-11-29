Хачатурянц высказался о задержании болельщиков ЦСКА после домашнего матча с «Зенитом» в РПЛ

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал ситуацию с задержанием болельщиков ЦСКА по окончании матча 16-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2).

Напомним, что в концовке встречи было организовано масштабное файер-шоу в исполнении фанатов армейцев. После игры сотрудники ОМОНа и полиции начали обыскивать болельщиков красно-синих. Некоторые из них были помещены в автозаки.

– Сегодня будем больше разбираться в деталях. Очень много вопросов и по камерам, и по действиям правоохранителей. Серверный округ ничего с нами не координировал. Наш руководитель безопасности и делегат на стадионе, – цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

На данный момент ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 24 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 10 очков.